Portekiz'de Fernandes kamptan ayrıldı!

Hazırlık maçında İsveç'i 5-2'lik skorla mağlup eden Portekiz'de bu maçın ardından Bruno Fernandes, milli takım kampından ayrıldı.
İsveç maçının ardından teknik direktör Roberto Martinez'in özel izin verdiği 29 yaşındaki futbolcu, milli takım kampına veda etti.
Bruno Fernandes, Portekiz'in 26 Mart Salı günü Slovenya ile oynayacağı maçta yer almayacak.
İsveç maçının ardından teknik direktör Roberto Martinez'in özel izin verdiği 29 yaşındaki futbolcu, milli takım kampına veda etti.
Bruno Fernandes, Portekiz'in 26 Mart Salı günü Slovenya ile oynayacağı maçta yer almayacak.
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