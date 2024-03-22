Portekiz'de Fernandes kamptan ayrıldı!

Portekiz Milli Takımı'nda Bruno Fernandes, Roberto Martinez'in izniyle İsveç maçının ardından kamptan ayrıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Portekiz'de Fernandes kamptan ayrıldı!
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22 Mart 2024 17:03
Hazırlık maçında İsveç'i 5-2'lik skorla mağlup eden Portekiz'de bu maçın ardından Bruno Fernandes, milli takım kampından ayrıldı.

İsveç maçının ardından teknik direktör Roberto Martinez'in özel izin verdiği 29 yaşındaki futbolcu, milli takım kampına veda etti.

Bruno Fernandes, Portekiz'in 26 Mart Salı günü Slovenya ile oynayacağı maçta yer almayacak.

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