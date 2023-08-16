Portekiz'de Bruma rüzgarı esiyor

Fenerbahçe'den Braga'ya transfer olan Bruma Portekiz'de rüzgar estirmeye devam ediyor. Portekizli oyuncu takımının Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı TSK Backa mücadelesinde iki gole katkı yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Portekiz'de Bruma rüzgarı esiyor
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16 Ağustos 2023 01:08
Fenerbahçe'den 6.5 milyon euro karşılığında Braga'ya transfer olan Bruma durdurulamıyor. 

28 yaşındaki Portekizli oyuncu takımının Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda karşılaştığı TSK Backa mücadelesinde iki gole katkıda bulundu. 

Braga'nın deplasmanda rakibini 4-1 yendiği karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Bruma dördüncü golün de asistini yaptı. 

3 GOLE KATKI 

Braga formasıyla bu sezon üçüncü karşılaşmasına çıkan Bruma şu ana kadar 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Portekizli isim Braga ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. 

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