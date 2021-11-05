Portekiz'de açıklandı: "Ballon d'Or'u Messi kazandı!"

France Football tarafından verilen Ballon d'Or ödülünü Lionel Messi'nin kazandığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Portekiz'de açıklandı: 'Ballon d'Or'u Messi kazandı!'
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05 Kasım 2021 20:58
Dünyaca ünlü futbol dergisi France Football tarafından verilen Ballon d'Or ödülünü PSG'nin yıldızı Lionel Messi'nin kazandığı iddia edildi.

RTP Sport'un iddiasına göre; France Football'ın Lionel Messi'yi ödülü kazandığına dair bilgilendirdi.

Ayrıca haberde Messi'nin ödülle ilgili dergiye bir röportaj verdiği de yazıldı.

Lionel Messi, Ballon d'Or'u kazanması halinde bu ödülü 7. kez almış olacak.


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