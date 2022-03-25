"BİZİ TANRI KURTARDI!"

🇵🇹Portekiz'in iki spor gazetesinin manşetleri



🗞️Record: "Bizi tanrı kurtardı!"



🗞️A Bola: "Bütün azizlerin yardımıyla" pic.twitter.com/U2bJrOZrxb



— Sporx (@sporx) March 25, 2022

A Milli Futbol Takımı'nın, deplasmanda Portekiz ile oynadığı Dünya Kupası play-off mücadelesinin yankıları sürüyor.Milli takımımızın, Otavio ve Jota'nın attığı goller ile 2-0 geriye düşüp Burak Yılmaz ile 2-1'i bulması ve 85. dakikada kaçırdığı penaltı ile Dünya Kupası hayallerine veda etmesi, ülkemiz de büyük bir hayal kırıklığı yaratırken Portekiz'de ise büyük bir heyecana sahne oldu.Karşılaşmadan galip ayrılan Portekiz cephesinde maç sonrası büyük bir rahatlama vardı. Daha önce Dünya Kupası eleme gruplarında karşılaştığı Sırbistan'a benzer bir senaryo ile liderliği kaybeden İber ülkesi, 85. dakikada kazanılan ancak Burak Yılmaz'ın değerlendiremediği penaltı esnasında soğuk terler döktü.Maç hakkındaki manşetini son anlardaki heyecandan çıkaran Record Gazetesi,derken A Bola Gazetesi,başlığını kullandı.Portekiz, Dünya Kupası play-off finalinde 29 Mart Salı günü Kuzey Makedonya ile oynarken Türkiye, aynı akşam Konya'daki hazırlık maçında İtalya ile karşılaşacak.