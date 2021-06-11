Portekiz - Almanya maçı canlı olarak Tuttur'da

Portekiz ile Almanya EURO 2020 F Grubu ikinci maçına karşılaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com
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Karşılaşmada Portekiz'in galibiyet oranı 2,80 olarak açıklandı. Almanya'nın galibiyetine 1,94 oran açıklandı ve maçın favorisi olarak gösterildi. Maçın beraberlik oranı 2,80 olurken 2,5 ALT oranı 1,62, 2,5 ÜST oranı ise 1,71 olarak belirlendi. PORTEKİZ - ALMANYA MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN HANGİ OYUNCU GOL ATAR?
Portekiz ile Almanya'nın karşılaşacağı maçta Cristiano Ronaldo'nun gol atmasına 2,04 oran verilirken Almanya'da ise Timo Werner'in gol atma oranı 2,95. Ayrıca Portekiz'den Andre Silva'ya 2,85 oran verilirken Almanya'dan Serge Gnabry'e 2,80 gol atma oranı uygun görüldü. KIRMIZI KART OLUR MU?
Portekiz ile Almanya'nın karşılaşacağı maçta Kırmızı kart olur bahisinin oranı 3,45 olarak görüldü. İLK KUPONUNDA 60 TL HEDİYE!
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