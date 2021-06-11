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Portekiz - Almanya maçı canlı olarak Tuttur'da

EURO 2020 F Grubu ikinci maçında Portekiz, Almanya ile karşı karşıya geliyor. Heyecan Tuttur'da canlı olarak yaşanacak...

Portekiz - Almanya maçı canlı olarak Tuttur'da
Portekiz ile Almanya EURO 2020 F Grubu ikinci maçına karşılaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Portekiz'in galibiyet oranı 2,80 olarak açıklandı. Almanya'nın galibiyetine 1,94 oran açıklandı ve maçın favorisi olarak gösterildi. Maçın beraberlik oranı 2,80 olurken 2,5 ALT oranı 1,62, 2,5 ÜST oranı ise 1,71 olarak belirlendi.

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HANGİ OYUNCU GOL ATAR?

Portekiz ile Almanya'nın karşılaşacağı maçta Cristiano Ronaldo'nun gol atmasına 2,04 oran verilirken Almanya'da ise Timo Werner'in gol atma oranı 2,95. Ayrıca Portekiz'den Andre Silva'ya 2,85 oran verilirken Almanya'dan Serge Gnabry'e 2,80 gol atma oranı uygun görüldü.

KIRMIZI KART OLUR MU?

Portekiz ile Almanya'nın karşılaşacağı maçta Kırmızı kart olur bahisinin oranı 3,45 olarak görüldü.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 İtalya 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Galler 2 1 1 0 3 1 2 4
3 İsviçre 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Türkiye 2 0 0 2 0 5 -5 0
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