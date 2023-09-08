Portekiz 5'te 5 yaptı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri J Grubu'nda lider Portekiz, deplasmanda Slovakya'ya konuk oldu.



Tehelné pole'de oynanan karşılaşmayı Portekiz 1-0 kazanarak 5'te 5 yaptı.



Karşılaşmanın 43. dakikasında Bruno Fernandes, Bernardo Silva'nın asistiyle galibiyet golünü atan isim oldu.



Bu sonuçla Portekiz 15 puana yükselerek kayıpsız liderliğini sürdürdü, Slovakya ise 10 puanda kaldı.



Portekiz bir sonraki maçını Lüksemburg'la evinde oynarken Slovakya ise Liechtenstein'ı ağırlayacak.



