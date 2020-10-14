UEFA Uluslar Lig A 1. Grup 4. hafta maçında İtalya evinde Hollanda ile karşı karşıya geldi. Gewiss Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
İtalya, 16. dakikada Barella'nın asistinde Pellegrini'nin golüyle öne geçerken, Hollanda'ya beraberliği getiren gol, 25. dakikada van de Beek'ten geldi. Hollanda'da Ryan Babel, yedek kulübesinde başladığı mücadelede 90+2. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından İtalya 1 galibiyet ve 3 beraberlikle puanını 6 yaparken, Hollanda ise 5 puanda kaldı.
Grubun 5. haftasında İtalya evinde Polonya'yı konuk edecek, Hollanda ise evinde Bosna Hersek ile karşılaşacak.
İtalya, 16. dakikada Barella'nın asistinde Pellegrini'nin golüyle öne geçerken, Hollanda'ya beraberliği getiren gol, 25. dakikada van de Beek'ten geldi. Hollanda'da Ryan Babel, yedek kulübesinde başladığı mücadelede 90+2. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonucun ardından İtalya 1 galibiyet ve 3 beraberlikle puanını 6 yaparken, Hollanda ise 5 puanda kaldı.
Grubun 5. haftasında İtalya evinde Polonya'yı konuk edecek, Hollanda ise evinde Bosna Hersek ile karşılaşacak.