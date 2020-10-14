UEFA Uluslar Lig A 1. Grup 4. hafta maçında İtalya evinde Hollanda ile karşı karşıya geldi. Gewiss Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.



İtalya, 16. dakikada Barella'nın asistinde Pellegrini'nin golüyle öne geçerken, Hollanda'ya beraberliği getiren gol, 25. dakikada van de Beek'ten geldi. Hollanda'da Ryan Babel, yedek kulübesinde başladığı mücadelede 90+2. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından İtalya 1 galibiyet ve 3 beraberlikle puanını 6 yaparken, Hollanda ise 5 puanda kaldı.



Grubun 5. haftasında İtalya evinde Polonya'yı konuk edecek, Hollanda ise evinde Bosna Hersek ile karşılaşacak.



