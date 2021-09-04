'Portakal'ın keyfi yerinde: 4-0!

Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takımımızın yer aldığı G Grubu'nda Hollanda, Karadağ'ı 4-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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'Portakal'ın keyfi yerinde: 4-0!
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04 Eylül 2021 23:35
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde A Milli Takımımızın rakiplerinden Hollanda ile Karadağ karşı karşıya geldi. Eindhoven'daki Philips Stadı'nda oynanan mücadeleyi Portakallar ezici bir oyun sonunda 4-0 kazandı.

Hollanda'nın galibiyet gollerini ilki penaltıdan olmak üzere 38. ve 62. dakikalarda Depay, 70. dakikada Wijnaldum ve 76. dakikada Gakpo kaydetti.

Bu sonuçla puanını 10 yapan Hollanda, A Milli Takımımızı takibini sürdürdü. 3 maçtır kazanamayan Karadağ ise 7 puanda kaldı.

Grubun 6. maçında Hollanda, A Millilerimiz ile karşılaşacakken, Karadağ ise evinde Letonya'yı ağırlayacak.


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