Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde A Milli Takımımızın rakiplerinden Hollanda ile Karadağ karşı karşıya geldi. Eindhoven'daki Philips Stadı'nda oynanan mücadeleyi Portakallar ezici bir oyun sonunda 4-0 kazandı.
Hollanda'nın galibiyet gollerini ilki penaltıdan olmak üzere 38. ve 62. dakikalarda Depay, 70. dakikada Wijnaldum ve 76. dakikada Gakpo kaydetti.
Bu sonuçla puanını 10 yapan Hollanda, A Milli Takımımızı takibini sürdürdü. 3 maçtır kazanamayan Karadağ ise 7 puanda kaldı.
Grubun 6. maçında Hollanda, A Millilerimiz ile karşılaşacakken, Karadağ ise evinde Letonya'yı ağırlayacak.
Hollanda'nın galibiyet gollerini ilki penaltıdan olmak üzere 38. ve 62. dakikalarda Depay, 70. dakikada Wijnaldum ve 76. dakikada Gakpo kaydetti.
Bu sonuçla puanını 10 yapan Hollanda, A Milli Takımımızı takibini sürdürdü. 3 maçtır kazanamayan Karadağ ise 7 puanda kaldı.
Grubun 6. maçında Hollanda, A Millilerimiz ile karşılaşacakken, Karadağ ise evinde Letonya'yı ağırlayacak.