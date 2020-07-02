Popüler oyun Valheim için araba modu yapıldı

Valheim'a 1983 model Lincoln Continental modu yapıldı.Oyuna bir binek olarak araba eklenebilmesi güzel bir gelişme. Valheim'da haritada seyahat etmenin birkaç yolu bulunuyor. Bunlar yürümek, tekne yapmak ve portalları kullanmak. Oyunda at olmayışı mod yapımcılarını harekete geçirmiş olabilir ama araba yapmak daha güzel bir fikir gibi duruyor. Araba 1983 model Lincoln Continental ve 8 lastiği bulunuyor. Tasarımına bakacak olursanız arazi için tüm özelliklere sahip olduğunu görebilirsiniz.Modu Nexusmods sitesi üzerinden indirebilirsiniz. Modun çalışabilmesi için BepInExPack Valheim'ın kurulu olması gerekiyor. BepInExPack Valheim oyuna Unity mod araçlarını ve kütüphanesini ekliyor. Modu kurduktan sonra T'ye basıp aracınızı haritaya indirin. Bunu düz bir yüzeyde yapın yoksa aracınız eğimli yüzeyden aşağıya doğru kayabilir. Araca binmek için sürücü kapısına gelip E'ye basın. Sürmek için de ok tuşlarını kullanın, eğer WASD tuşlarını kullanırsanız araçtan çıkarsınız. Eğer aracı devirirseniz kendi kendine düzelecektir. Maalesef bagajı kullanamıyorsunuz bunun için hâlâ geliştirilmesi gerekiyor. O yüzden tahta arabalarınızı kırmayın.ShiftDelete.net