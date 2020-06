Popovich'ten Trump'a sert tepki!: "Eğer Trump'ın beyni olsaydı..."

San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich, George Floyd'un polis cinayeti sonrası gerçekleşen protestoları tartıştı ve ABD başkanı Donald Trump'a ağır ithamlarda bulundu.



Trump, The Nation'dan Dave Zirin'e şunları söyledi:



"Beni etkileyen şey, hepimizin bu polis şiddetini ve ırkçılığını görmesi ve daha önce görmemize rağmen hiçbir şeyin değişmemesi. Bu yüzden bu protestolar çok patlayıcı oldu. Ancak liderlik ve sorunun ne olduğunu anlamadan, asla bir değişiklik olmayacak. Ve beyaz Amerikalılar bu problemi uzun süredir hesaba katmaktan kaçındılar, çünkü bundan kaçınmak bizim için bir ayrıcalıktı. Bu da değişmeli. "



"TRUMP'IN BEYNİ OLSAYDI..."



Popovich, Beyaz Saray'daki Trump ile bir liderlik boşluğu görüyor:



"Bu inanılmaz. Trump'ın beyni olsaydı, yüzde 99 toplumsal değerleri küçümseyen bir şekilde olsa bile, çıkıp insanları birleştirmek için bir şeyler söylerdi. Ama insanları bir araya getirmeyi umursamıyor. Şimdi bile. İşte böyle dengesiz biri. Her şey kendisiyle ilgili. Tek önemli şey, ona kişisel olarak ne fayda sağladığı. Asla genel olarak önemli olanla ilgili değil. Ve şimdiye kadar da böyleydi. "



"BİR BAŞKAN YERİNE, BİR APTAL VAR.."



Popovich, farklı bir liderlik şekli hayal ediyor:



"Ne yapılması gerektiği çok açık. Bir başkanın çıkıp basitçe 'Siyahların Hayatı Önemlidir' demesi gerekiyor. Sadece bu üç kelimeyi söyleyecek. Ama söylemez ve söylemeyecek de. Söylemez, çünkü kendisinin deliliğini onaylayan küçük takipçiler grubunun gönlünü almak onun için daha önemli. Ama bu Trump'tan da daha fazlası. Sistemin değişmesi gerekiyor. Yardım etmek için elimden geleni yapacağım, çünkü liderler böyle yapar. Ama o bizi olumlu bir yola sokmak için hiçbir şey yapamaz, çünkü bir lider değil.



"Lindsay Graham ve Ted Cruz'un söyleyecek cesaretleri olduğunda söyledikleri gibi: O uygun değil. Ancak bunun yerine bu kan dökme karşısında ortadan kaybolup itaatkar olmayı seçtiler. Sonunda elimize geçen şey bir başkan yerine bir aptalken, ülkeyi gerçekten yöneten kişi Senatör Mitch McConnell da, gelecek nesiller için ABD'yi yok ediyor. McConnell yargı sistemimizi yok etti ve bozdu. Sağlık bakımını yok etmeye çalıştı. Çevreyi mahvetti. O asıl efendi ve Trump da yardakçısı. Ve komik olan da Trump'ın bunu bilmiyor olması. Trump her zaman bir grubun bir parçası olmak istiyordu, ancak McConnell bir grubun parçası ve Trump da aptalı oynuyor."