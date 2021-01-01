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Popovich'ten, DeMar DeRozan'a özel teşekkür!

San Antonio Spurs antrenörü Gregg Popovich, babasının hastalığından ötürü mutsuz bir döneminde olan yıldız oyuncusu DeMar DeRozan'a, yaşadıklarına rağmen oynamaya devam ettiği için övgülerini sundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
San Antonio Spurs antrenörü Gregg Popovich, babasının hastalığından ötürü mutsuz bir döneminde olan yıldız oyuncusu DeMar DeRozan'a, yaşadıklarına rağmen oynamaya devam ettiği için övgülerini sundu.

Popovich, Portland Trail Blazers'a karşı geçtiğimiz gece alınan 125-104'lük galibiyetten sonra basına konuştu ve DeRozan'a, babası Los Angeles'ta hastalığıyla savaşırken takım için yüksek düzeyde performans göstermeye devam etmesinden ötürü, övgüde bulundu:

"Çok cesaret gösterdi. Halen ailesi ve babası için endişeleniyor. Bazı açılardan, böyle dönemlerde zihniniz bir süreliğine başka yerlere kayabilir. Maç biter bitmez, aklından geçenleri okuyabiliyordunuz. Onun için çok üzgünüz, ancak kendisi güçlü kalıp aynı zamanda takım arkadaşlarıyla beraber rekabet ederek, büyük bir profesyonellik gösteriyor."

DeRozan, Trail Blazers'a karşı 20 sayı, 11 ribaund ve 6 asist ile oynayarak, iyi bir performans göstermişti.


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