Popovich'in, Kawhi Leonard takası sonrası açıklamaları!

"SÖYLENTİLER YALANDI"

"ÇOK DENEDİK AMA ANLAŞAMADIK"

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San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich, takımının geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği Kawhi Leonard takasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Takastan dolayı mutlu olduğunu belirten Popovich, Toronto Raptors'a yapılan takasta iki tarafın da iyi şekilde ayrıldığını vurguladı.Organizasyon, Kawhi Leonard ve Danny Green'i, DeMar DeRozan, Jakob Poetl ve bir adet korumalı 2019 ilk tur draft hakkı karşılığında Raptors'a takaslamıştı.Popovich, Kawhi'ın Spurs ile arasındaki ilişkinin zayıfladığına dair olan söylentilerin "talihsiz" olduğunu açıkladı. Kawhi'ın "kötü bir takım arkadaşı" olduğuna dair söylentilerle başlayarak, şu şekilde açıklamalar yaptı:Popovich, son olarak Kawhi ile bu yaz bir araya geldiğinde "saha içi ve dışı bir çok konuda konuştuklarını, fakat kendisini San Antonio'da tutmak için hiçbir şekilde anlaşılamadığını" da ekledi: