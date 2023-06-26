San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich, Victor Wembanyama'nın "LeBron James, Tim Duncan veya Kobe Bryant" değil, kendi olmasını istediğini söyledi.



Spurs'ün ve NBA'in yeni yüzü olması beklenen Fransız pivot Wembanyama, takım tarihinde David Robinson ve Tim Duncan gibi efsanelerin geçmişte yaptığı gibi, kendisine yüklenen beklentileri karşılamanın baskısıyla karşı karşıya.



Ancak Wembanyama, LeBron James'ten bu yana en iyi süperstar adayı olarak tanımlansa da, Spurs ekibi kendisinin Duncan veya Kobe gibi diğer basketbol efsaneleri gibi olmasını hedeflemiyor.



Popovich, medyaya yaptığı açıklamada Victor'ın kendisinden önce gelen birinin gölgesinde olmak yerine, kendi kimliğini bulmasını istediğini belirtti:



"Belirli beklentiler var. Sıklıkla söylediğim gibi, adımları atlamamak gerekiyor. A'dan B'ye, C'den D'ye sıra sıra gidilmeli. Tüm bu beklentiler yüzünden, sırtında bir hedef tahtası olacak. Başlangıçta taktiklerden ziyade, çoğunlukla kendisini rahat hissedeceği ve Victor olabileceği bir ortam yaratmaya çalışacağız. O LeBron, Tim veya Kobe falan değil.... Victor. Ve biz de onun Victor olmasını istiyoruz."



Wembanyama, Spurs basketbolunda yeni bir dönemin başlangıcına hazırlanıyor. Takım, son yirmi yılda Robinson, Duncan ve Ginobili gibi oyuncuların liderliğinde her yıl şampiyonluk için mücadele ettikten sonra, son yıllarda sıkıntılı zamanlar geçirmişti.





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