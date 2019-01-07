Popovich: "Umarım taraftarlar Kawhi'ı nazikçe karşılar"

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Kawhi Leonard, Toronto Raptors'a takas edildikten sonra San Antonio'ya ilk kez dönecek ve Spurs başantrenörü Gregg Popovich, taraftarların kendisine "nezaket ve saygı göstermesini" umduğunu söyledi.Koç Pop, bu maçın özel bir önemi olmayacağı konusunda ısrar etti:Popovich, taraftarlarının AT&T Merkezinde Leonard'ı kaba bir şekilde karşılık vermeyeceklerini umduğunu söyledi:Bunun dışında Popovich, bunun sezon içinde herhangi başka bir maç olacağını da ekledi: