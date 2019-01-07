Popovich: "Umarım taraftarlar Kawhi'ı nazikçe karşılar"

Kawhi Leonard, Toronto Raptors'a takas edildikten sonra San Antonio'ya ilk kez dönecek ve Spurs başantrenörü Gregg Popovich, taraftarların kendisine "nezaket ve saygı göstermesini" umduğunu söyledi.
Koç Pop, bu maçın özel bir önemi olmayacağı konusunda ısrar etti: "Hayatta ilerliyorsunuz. Geçmişte olanları hiçbir şekilde tekrar yapmayacağız. Bu noktada bunun bir sonucu yoktur ve bu konuda geriye gitmek veya konuşmak iyi değil."
Popovich, taraftarlarının AT&T Merkezinde Leonard'ı kaba bir şekilde karşılık vermeyeceklerini umduğunu söyledi: "Diğer insanlar için konuşmam, ama umarım herkese kibar ve saygılı davranırlar. Geçmişte her zaman böyle yaptık, göreceğiz."
Bunun dışında Popovich, bunun sezon içinde herhangi başka bir maç olacağını da ekledi: "Sezonun üçte biri falan geçti. Takas yüzünden birçok insan bu maça ayrı bir anlam yükleyecek bunu başka bir hale getirmeye çalışacaklar ama bu sorun değil. Fakat bizler, sadece daha iyi olmaya ve sahanın her iki ucunda da bazı alışkanlıklar yaratmaya çalışacağız. Kiminle oynadığımız önemli değil, ama her maçta hedeflerimiz bunlar."