San Antonio Spurs'ün efsanevi koçu Gregg Popovich, geçirdiği felç sonrası ilk kez kamuoyunun karşısına çıkarak görevini yardımcısı Mitch Johnson'a devrettiğini açıkladı.



Spurs'ün yeni başantrenörü olarak Johnson'ın tanıtıldığı basın toplantısında, Popovich'e Tim Duncan ve Manu Ginobili de eşlik etti. 76 yaşındaki Popovich, ses tonundaki belirgin yavaşlamayla dikkat çekerken, sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini ancak teknik direktörlük için yeterli olmadığını vurguladı.



"Her gün daha iyiye gidiyorum ama geleceğe yönelik planlarımız için yeterli değil. Bu değişikliği yapmanın zamanı gelmişti" ifadelerini kullanan Popovich, Spurs'te takım başkanı olarak görev yapmaya devam edecek.



Basın toplantısında ceketini çıkararak üzerinde "El Jefe" (Patron) yazılı tişörtü gösteren Popovich, "Artık koç değilim. El Jefe'yim," diyerek salonda tebessüm yarattı.



Popovich, Johnson'ı kürsüye davet etmeden önce, "O harika bir iş çıkaracak," diyerek selefi için güvenini dile getirdi. Johnson ise, "Bu fırsatla onurlandım, bana eşlik edecek ve birlikte çalışacağım insanlar karşısında daha da mütevazı hissediyorum," dedi.



Spurs'ün 1996'dan beri başında olan Popovich, bu süreçte beş NBA şampiyonluğu kazandı. Kasım ayında geçirdiği felç sonrası 77 maç boyunca takımı Johnson yönetti.



Popovich, rehabilitasyon sürecinde destek olan eski oyuncularına, kulüp çalışanlarına ve hayranlarına teşekkür etti. "Sahadaki oyuncular ve koçlar kadar, bilet ofisindeki, temizlikteki, molalarda performans sergileyen tüm çalışanlar da bu yapının bir parçası," dedi.



