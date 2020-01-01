Popovich: "Teksas'a nazaran, Orlando'da daha güvende olurum"

San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich, başlangıçta KOVID-19 ile ilgili sağlık endişeleri nedeniyle Orlando'daki bubble'a gitmemeyi düşündüğünü, ancak ligin güvenlik protokollerini anladıktan sonra gitmeye karar verdiğini söyledi.



Popovich, şu açıklamaları yaptı:



"Entelektüel bakış açısına ve tıbbi bakış açısına göre, muhtemelen dememem gerekecekti, ama Teksas'ta olacağıma nazaran, burada daha güvende olacağım. Tabii ki. Orada neler olduğunu gördüğünüz gibi."



71 yaşındaki koç, tıbbi olarak bubble'a katılma onayı almıştı.



Popovich, sezonun devam etmesinin, lige sosyal adaletsizliğe karşı konuşma fırsatı verebileceğini de sözlerine ekledi:



"İnsanlar maçlardan, atletizmden, mağlubiyetlerden, galibiyetlerden ve heyecandan zevk alacaklar, ancak ligin göndermek istediği mesaj, eşitliktir. Kimse için adaletsizlik olmamalıdır ve insanların her gün bunu düşünmesi gerektiğinden emin olmamız lazım. Konuşan bir antrenör veya oyuncu olsun, devam ettirmemiz gereken bir momentum var ve lig de bunun için harika bir iletişim aracı olabilir."



