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Popovich, Simmons için: "Zaten elit oyuncu, şut atmasa n'olur?"

San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın şut atma eksikliği hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ın şut atma eksikliği hakkında konuştu.

Popovich, şut atmanın Simmons'ın oyununu geliştireceğini kabul etse de, kendisinin oyunun diğer kısımlarında kendini kanıtladığından ötürü, bunun o kadar da önemli olmadığını belirtti:

"Tabii ki bu onun oyununu geliştirir. Bu tartışılamaz. Ancak tüm fiziksel becerileri, basketbol becerileri, oyunu anlama şekli ve hiç bencil olmamasıyla zaten çok elit bir seviyede, şut atamaması kimin umurunda?"

NBA kariyerinde toplam dört tane üçlük isabeti bulunan Simmons, bunların ikisini bu sezon bulmuştu.

Simmons, maç başına %58 şut isabetiyle 16.1 sayı, 7.9 ribaund ve 7.6 asist ortalamalarına sahip.


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