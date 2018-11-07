Popovich: "Pivotlar sıkıntıdan ölüyor"

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San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich, ligin daha kısa kadrolara gidişi ve guard merkezli olduğu şu dönemde, günümüzün pivotlarının "sıkıntıdan öldüğünü" söyledi.Popovich, pivotların günümüzün oyunundaki rolü kendisine sorulduğunda şu yanıtı verdi:Ligde bir dönemde rağbette olan geleneksel pivotlar, çoğu zaman şampiyonluk yaşayan takımların da bir parçası olurken, şimdiki oyun anlayışında üçlük çizgisinin dışında da çıkarak farklı bir oyun sergiliyor.