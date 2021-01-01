Popovich: "Luka'nın etrafına dört çalışkan adam koyun, harika bir takımınız olur"

ABD Milli Takımı ve San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich, Dallas Mavericks'in yıldızı Luka Doncic'e, Slovenya'yı Olimpiyatlara yükseltme başarısından ötürü övgüde bulundu.



Doncic, geçtiğimiz günlerde gösterdiği 31 sayılık bir triple-double performansı ile, Domantas Sabonis ve Jonas Valanciunas liderliğindeki Litvanya takımını yenerek Slovenya takımını Olimpiyatlara götürmeyi başarmıştı.



Popovich, genç yıldızın dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu söyleyerek, başarısından dolayı övgüler yağdırdı:



"Dünyanın en iyi oyuncularından biri. Avrupa'da kendini erken gösterdi ve NBA'e kesinlikle hızlı adapte oldu. İzlemesi çok eğlenceli, yetenekli, rekabetçi ve fizikli bir adam. Doğuştan gelen basketbol IQ'su çok etkileyici.



Etrafına dört tane çalışkan adam koyarsanız, harika bir ekibiniz olur. Onlar da böyle bir takım. Hepsi oldukça agresif ve iyi iş görüyorlar. Koçluk ekibi de çok kararlı. Herkes kazanmak istiyor, kimse Luka'dan daha fazla kazanmak istemiyor."



