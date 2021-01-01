Popovich: "LeBron, ikonik bir figür olacak..."

San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'e bir kez daha büyük bir övgüde bulundu.



Popovich, Spectrum Sportsnet'ten Mike Trudell'a, LeBron'un "ikonik bir figür" olacağını söyledi:



"Bence ikonik bir figür olacak… Bu adamla çok gurur duyuyorum ve kendisinin, çağımızın sosyal meselelerine bakan biri olarak konuşmak istemesinden ötürü, bir insan olarak ve bir vatandaş olarak gelişimini gördüğüm için çok mutluyum."



Her fırsatta birbirlerine olan büyük saygılarını beyan eden Popovich ve James ikilisi, NBA'in en saygın figürlerinden ikisi olarak kabul ediliyorlar.



