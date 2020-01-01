Popovich: "LeBron, dört dörtlük bir profesyonel!"

San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich, Los Angeles Lakers'ın süper yıldızı LeBron James'e övgüde bulundu.



Popovich, James'i "dört dörtlük bir profesyonel" olarak nitelendirerek, 18'inci yılında bu kadar yüksek bir seviyede oynadığı için kendisini övdü:



"Azim düzeyine ve kusursuzluğa olan bağlılığına bir övgüde bulunacağım. Dört dörtlük bir profesyonel olduğu için çok fazla övgüyü hak ediyor. Fiziksel durumuyla birlikte zihinsel durumu da onu gerçekten özel kılıyor."



Popovich ve Spurs, dün gece James ve Lakers'a 107-121'lik skorla yenilmişti.



