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Popovich KOVID-19 aşısı oldu, herkesi teşvik etti

San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich, NBA kamu hizmeti duyurusunun bir parçası olarak KOVID-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı ve herkesi bu aşıyı yaptırmaya teşvik etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich, NBA kamu hizmeti duyurusunun bir parçası olarak KOVID-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı ve herkesi bu aşıyı yaptırmaya teşvik etti.

Efsanevi koç, 72'nci doğum gününde yayınlanan kısa bir videoda, "Bilim açısından, düşünmeden yaptırılmalı" şeklinde konuştu.

Videoda ayrıca, Popovich, aşıyı kendisine yapan sağlık görevlisine "Hiç hissetmedim" ifadesini de kullandı.

NBA başkanı Adam Silver, geçtiğimiz ay hiçbir NBA oyuncusu veya personelinin aşı için "sıranın önüne atlamayacağını", ancak daha yaşlı personelin, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tavsiyeleri doğrultusunda aşıyı yaptırmak için "daha yüksek önceliğe sahip olacağını" söylemişti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi onaylı aşıların her biri, etkisini en iyi şekilde göstermesi için birkaç hafta arayla, iki doz şeklinde uygulanıyor.


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