Popovich, kendisi için: "Sen, ayrıcalıklı bir o*** çocuğusun"

San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich, siyahi oyuncularının güvenini kazanmanın beyaz bir başantrenör olarak çok önemli olduğunu belirtti.



NBA çoğunlukla Afroamerikalılardan oluşuyor ve Popovich, beyaz insanların Afroamerikan topluluğunun yaşadıklarıyla empati kurmak zorunda oldukları ayrıcalığını anlamaları gerektiğini açıkladı.



Minnesota'da gerçekleşen George Floyd'un trajik cinayeti, spor liglerinin de koronavirüs pandemisi sebebiyle ertelenmesinden ötürü, ırkçılığın daha da ön plana çıkmasını sağlamıştı.



Koç Pop, şu ifadeleri kullandı:



"Özellikle beyaz bir koçsanız ve büyük ölçüde siyahi olan bir gruba koçluk yapıyorsanız, güvenlerini kazansanız ve samimi olsanız iyi olur, böylece durumlarını daha iyi anlarsınız. Nerede büyüdüklerini anlasanız iyi edersiniz. Belki bir hazırlık okulundan siyahi bir çocuk vardır. Belki de 7 yaşındayken ilk kez canlı canlı bir cinayet görmüş başka bir siyahi çocuk daha vardır. Sizi ağlatacak bir sürü hikaye çıkar."



"Bu durum düşündüğünüzden daha da derin ve bana gerçekten şunları düşündürüyor: Sen ayrıcalıklı bir o**** çocuğusun ve durumu zannettiğin kadar çözmüş değilsin. Daha çok çalışmalısın. Daha da farkında olmalısın. Kendini zorlamalı ve utanmalısın. Bunları çıkıp söylemelisin."



Spurs yıldızı DeMar DeRozan, Floyd'un polisler tarafından öldürülmesinin ardından ülke çapında protestolara katılan San Antonio oyuncularından biriydi.



Spurs'ün Orlando'daki Disney World'de oynaması planlanmasına rağmen, şu anda odak noktası Black Lives Matter hareketi ve Popovich de bunu tam olarak destekliyor.



