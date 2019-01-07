Popovich: "Kawhi'ı yuhalamalarına üzüldüm"

Gregg Popovich, dün geceki San Antonio Spurs - Toronto Raptors karşılaşmasında Spurs taraftarlarının, takas sonrası ilk defa dönen Kawhi Leonard'ı yuhalamalarına "üzüldüğünü" söyledi.
Popovich, şu şekilde konuştu: "Kötü hissettim. Kawhi ahlaklı adamdır. Hepimiz hayatımızda geleceğimizle ilgili kararlar alırız ve onun da bizim kadar buna hakkı var. O yüzden üzüldüm doğrusu."
Maç boyunca yuhalanan Kawhi'a, ikinci çeyrekte serbest atış kullandığında birçok taraftar "hain" şeklinde tezahürat yapmıştı.
Popovich, aynı zamanda birkaç ay önce Kawhi'ın "iyi bir lider olmadığını" söylediği için pişman olduğunu da ekledi.
Kawhi karşılaşmayı 21 sayı ve 5 asistle tamamlamıştı.