Popovich: "Kawhi'ı yuhalamalarına üzüldüm"

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Gregg Popovich, dün geceki San Antonio Spurs - Toronto Raptors karşılaşmasında Spurs taraftarlarının, takas sonrası ilk defa dönen Kawhi Leonard'ı yuhalamalarına "üzüldüğünü" söyledi.Popovich, şu şekilde konuştu:Maç boyunca yuhalanan Kawhi'a, ikinci çeyrekte serbest atış kullandığında birçok taraftar "hain" şeklinde tezahürat yapmıştı.Popovich, aynı zamanda birkaç ay önce Kawhi'ın "iyi bir lider olmadığını" söylediği için pişman olduğunu da ekledi.Kawhi karşılaşmayı 21 sayı ve 5 asistle tamamlamıştı.