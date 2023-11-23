San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich, eski oyuncusu Kawhi Leonard'ı San Antonio'daki yuhalamalara karşı savundu.



Spurs geçtiğimiz gece, bir zamanlar takımın formasıyla Finaller MVP'si seçilmiş olan Kawhi'ın şimdiki ekibi LA Clippers'a ev sahipliği yaptı.



Ekipten tartışmalı bir şekilde ayrıldığı bilinen Kawhi, bir pozisyonda serbest atış çizgisine gittiğinde Spurs taraftarları tarafından yuhalanırken, Popovich bu tepkiyi eline bir mikrofon alarak şu ifadelerle savuşturmaya çalıştı:



"Bir saniye dinler misiniz. Yuhalamayı bırakıp bu adamların oynamasına izin verebilir miyiz? Biz bu değiliz, onu yuhalamanıza gerek yok."



Pop, bu sözleriyle taraftarları daha da kızdırdı ve yuhalamaların sesinin arttığı görüldü.



Leonard, 2017 yazında ciddi bir kuadriseps sakatlığı geçirmiş ve bu da sezonun büyük bir bölümünü kaçırmasına neden olmuştu. Parkelere döndüğünde tam olarak kendini bulamayan Kawhi, bunun sonucunda Spurs takımının doktorlarının tavsiyelerini dinlemeyi reddederek, sağlığıyla ilgilenmesi için kendine özel bir takım tutmuştu.



Ayrıca sakatlığının iyileşme sürecinde de oynamayı reddeden Kawhi, bu sebeple soyunma odasında Tony Parker dahil birçok kişinin tepkisini toplamıştı. Tüm bunların ışığında Spurs'ün halen rekabetçiliğini korumaya çalıştığı dönemde takım, bu dramaya bir son vermek istemiş ve kendisini DeMar DeRozan, Jakob Poeltl ve bir ilk tur draft hakkı karşılığında Toronto Raptors'a takas etmişti.



