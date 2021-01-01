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Popovich: "Jokic, ligin belki de en iyi pasörü!"

San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in "belki de ligdeki en iyi pasör" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in "belki de ligdeki en iyi pasör" olduğunu söyledi.

Nuggets, Los Angeles Lakers'ın sıkıntılarından istifade ederek, Batı Konferansı'nda dördüncü sıraya yükseldi ve şimdi sekiz maçlık bir galibiyet serisi içinde.

Nuggets'ın başarısında önemli bir rol oynayan Jokic, en son performansını San Antonio Spurs'e karşı oynamış ve kariyerinin 54'üncü triple-double'ını yapmıştı (26 sayı, 13 ribaund ve 14 asist).

Popovich, Joker'ın pasörlük yeteneğini şu şekilde övdü:

"Bu yüzden harika bir takımlar. Jokic belki de ligdeki en iyi pasör - kesinlikle uzunlar arasında en iyisi - ve çoğu kanattan da daha iyi. Herkes için pozisyonu hazırlayan birisi. Harika oyuncu."


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