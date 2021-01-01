Popovich'in yerini, Duncan ve Ginobili mi alacak?

San Antonio Spurs efsaneleri Tim Duncan ve Manu Ginobili'nin, koç Gregg Popovich'in yerini alma ihtimalleri bulunduğu iddia edildi.



Bleacher Report'tan Jake Fischer'a göre, Duncan ve Manu sık sık bu iş için aday olarak anılan isimler arasındalar:



"Son zamanlarda, Manu Ginobili'nin adı, belirsiz bir basketbol operasyonları rolüyle Spurs'e yeniden katılmasından sonra ortaya çıktı. San Antonio'nun durumuyla ilgili bilgi sahibi olan tecrübeli bir yönetici, 'Bu işi yapacak basketbol IQ'su ve duygusal zekası olan bir oyuncu varsa, o da Manu'dur.' şeklinde konuştu.



Yine de Ginobili'nin Spurs'ün koçluk kadrosuna tam zamanlı olarak katılması için doğrudan bir plan yok gibi görünüyor. Ve bu noktada San Antonio'da neredeyse hiç kimse, NBA'de hiç koçluk deneyimine sahip olmamış birinin Popovich'in yerini almasını beklemiyor."



Eski Spurs asistanı Will Hardy'nin, bu pozisyon için güçlü bir aday olduğu bildirilmişti.



