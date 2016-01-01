Popovich: "İki senedir, Fransa için hazırlanıyoruz!"

ABD Milli takım başantrenörü Gregg Popovich, takımın "iki yıldır Fransa'ya hazırlandığını" söyledi.



ABD takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda Fransa'ya büyük bir mağlubiyetle madalya çekişmesinden elenmişti.



Popovich, Tokyo Olimpiyatları'nı Fransa'ya karşı oynayacağı maçla açacak olan ekibin yaklaşmını, şu sözlerle dile getirdi:



"İki yıldır Fransa için hazırlanıyoruz. Bu her gün aklımın bir köşesindeydi."



Olimpiyatlarda ABD, Fransa karşısında 6-0'lık bir dereceye sahip ve her maç, 2016'ya kadar ortalama 30 sayı farkla tamamlanmıştı. Son Olimpiyatlarda ABD, yalnızca üç sayıyla galip gelmişti.



Fransa, Uath Jazz pivotu Rudy Gobert, Boston Celtics forveti Evan Fournier, LA Clippers forveti Nicolas Batum ve Knicks guardı Frank Ntilikina dahil olmak üzere Tokyo Oyunları için güçlü bir kadroya sahip.



