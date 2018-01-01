Popovich, eski yıldızı DeRozan'a "zerre şaşırmıyor!"

San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich, eski oyuncusu DeMar DeRozan'ın Chicago Bulls ile geçirdiği harika sezon için övgülerde bulundu.



Efsanevi koç, eski yıldızının bu sezon yükselişte olan Bulls ekibinde gösterdiği harika performansa yönelik şu şekilde konuştu:



"Beni zerre şaşırtmadı. Bildiğiniz gibi kendisi harika bir adam ve müthiş bir takım arkadaşı. Normalde yaptığı şeyleri yapıyor ve gerçekten de iyi yapıyor. Bunu da Chicago'ya taşımış durumda."



DeRozan, 2018'de Toronto Raptors tarafından gerçekleşen beklenmedik bir takasın ardından gittiği San Antonio'da, Popovich'in sıcak karşılaması sayesinde yeni bir yuva bulmuştu.



2021-22 sezonunun MVP adaylarından biri olarak görülen DeMar, 25-10'luk derecesiyle Doğu'da zirveye oturmuş olan Bulls ekibine 26.9 sayı, 5.0 ribaund ve 4.5 asist ortalamalarıyla liderlik ediyor.



