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Popovich, en iyi 15 koçtan biri seçilmesiyle ilgili ne söyledi?

San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich, NBA tarihinin en iyi 15 koçu arasında seçilmesi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich, NBA tarihinin en iyi 15 koçu arasında seçilmesi hakkında konuştu.

Popovich kısa süre önce NBA tarafından lig tarihinin en iyi 15 koçundan biri seçilmişti ve medya tarafından kendisine bu konuyla ilgili soru yöneltildiğinde, tepkisi şu şekilde oldu:

"Biraz tuhaf. Bu, basketbolla vakit geçirirken 'bir gün şunu yapacağım' diye düşündüğünüz bir şey değil. Kariyerimde birçok harika koçla, oyuncuyla ve personelle çalışma fırsatım oldu. Ve sanırım bu işi uzun zamandır yaptığım için, biri beni o listeye koymayı uygun görmüş. Biraz utanç verici ve inanması güç bir şey. Ve dikkatimi asla vermek istemediğim türden bir durum."

Spurs ile kariyerinde beş kez şampiyonluk kazanan Popovich, 1996'dan beri San Antonio'nun başantrenörü ve ligde halen en uzun süre hizmet veren koç konumunda.


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