Popovich: "Duncan sayesinde, bana çok iş düşmedi"

San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich, genç bir takıma bir şeyler öğretebilme konusunda duyduğu özlemi dile getirdi.



22 yıl üst üste playofflara katılarak beş kez şampiyonluk kazanmış olan Spurs ekibi, art ardına üçüncü kez playoffların dışında kalma ihtimali olan bir sezonda mücadele içinde.



Spurs'teki 26. sezonunda yer alan Popovich, özlem duyduğu şeyin galibiyet almaktan ziyade, KOVID-19'in etkilediği bir başka sezonda kurması oldukça zorlu olan öğretme ve takım yapılanması ortamı olduğunu açıkladı:



"Kazandığım için asla çok heyecanlanmadım ve hiçbir kayıp için de çok üzülmedim. Kaybetmektense kazanmayı tercih edersiniz tabii ki, ancak bu hayatınızı yaşama şeklinize pek yön veren bir şey değildir.



Bizim için en keyifli olan, bir şeyler öğretebilmek ve kurulan dostluk bağlarıydı. Uçaklarda ve otobüsler, harika bir grup insanla beraber vakit geçirmekti..."



"TIMMY VARKEN BEN BİR ŞEY YAPMIYORDUM"



Popovich ayrıca, geçmişte kazandığı şampiyonluklarda efsane oyuncu Tim Duncan'ın verdiği katkıya da değinmeden edemedi:



"Bu gruba daha fazla şey öğretmek gerekiyor, ancak KOVID yüzünden bu anları yakalamakta zorlanıyoruz. Bu yüzden 'sinir bozucu' ifadesi, sanırım durumu özetleyen bir tanım olacaktır.



Ama başarıya aç ve bir şeyler öğretebileceğiniz bir grubunuz olması, Timmy'nin (Duncan) kazanmamızı sağlamaktan farklı bir zevk. Çünkü kendisi zaten beni hiç dinlemezdi ve yapmak istediğini yapardı. Bu yüzden şahsen çok fazla bir şey yapmak zorunda kalmamıştım. Yalnızca yerime gelmiştim ve olanları en ön sıradan izleme şansı bulmuştum."



Spurs 15-25'lik derecesiyle, Batı Konferansı'nda 11. sırada yer alıyor.



