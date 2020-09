Popovich: "Boban'ı tutmadığımız için, aptal gibi hissetmiştim"

San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich, San Antonio Spurs'le sadece bir sezon geçirdikten sonra Boban Marjanovic'i takas etme kararından pişman olduğunu açıkladı.



Spurs'ün efsane koçu Pop, takım şu anki Dallas Mavericks oyuncusuna gelen kontrat teklifini karşılamayınca, The Athletic'den Tim Cato'ya "aptal gibi hissettiğini" söyledi.



"Çaylak sezonundan sonra onunla yeniden anlaşmadığımızda, kendimi aptal gibi hissetmiştim. Bazen bir şeyleri, bunun o kişi için doğru olduğunu bildiğiniz için yaparsınız. Takım ve o kişi için iyi olan bir şey yapabiliyorsanız, bu harikadır. Ama onu buraya getirdiğimizde, buradaki sadakati ve her şeyi hissetmişti. Ama ona bu sadakatin yalnızca bir yere kadar gittiğini açıklamamız gerekiyordu. Bir noktada ailenize bakmanız gerekiyor ve insanlar ailelerine bakmak için bazı kararlar alırlar. Aldığı teklif, karşılayamayacağımız bir teklifti ve onu kalmaya ve tüm alabileceği parayı bırakmaya ikna etseydim, sonsuza kadar suçlu hissederdim."



"Sonunda, 'Hayır, gidiyorsun. Gideceksin. Bir ailen var. Bunu yapmak zorundasın' demek zorunda kaldmıştım. Ve o da gönülsüzce gitmişti. O da zeki birisi. Aptal bir adam değil; bu adam çok akıllı biri, ama menajeri ve ben onunla konuşmak zorunda kalmıştık. Onu başka biriyle konuşturmuşmuydum hatırlamıyorum, ama çabucak anlamıştı ve bunun onun için mantıklı bir hareket olduğunu görmüştü. Ona, neye ihtiyacı olursa her zaman yanında olacağımızı söylemiştik ve eminim Mavs'in de kendisi hakkında aynı şekilde hissettiğini belirtmiştik. Harika biriydi. "



Marjanovic, 2015 yılının Temmuz ayında Spurs ile 1.2 milyon dolarlık, bir yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Bir yıl sonra, Detroit Pistons'tan üç yıllığı 21 milyon dolarlık bir kontrat teklifi almış, lakin Spurs bu teklifi karşılamayı reddetmişti.