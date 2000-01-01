Popovich: "Becky bu başarıyı hak etti, yaptığı işte harika biri!"

San Antonio Spurs başantrenörü Gregg Popovich, yardımcı antrenör Becky Hammon'ın geçtiğimiz Çarşamba günü Los Angeles Lakers'a karşı oynanan maçta NBA tarihine geçmesi hakkında konuştu.



Hammon, Popovich'in iki teknik faulle oyundan atılmasının ardından Spurs'ü devralmış ve bu sayede NBA tarihinde başantrenör olarak görev yapan ilk kadın olmuştu.



Pop, Hammon hakkında şunları söyledi:



"Başından beri olduğu gibi, biz buna iş gözüyle bakıyoruz. Becky'yi tarih yazsın diye işe almadık. Bunu hak etti. Nitelikli biri. Yaptığı işte harika. Yapabildiği şeylerden ötürü, kendisini kadın olmasından bağımsız olarak ekibimde istemiştim. Temelde bunun (kadın oluşunun) konumuzla alakasız olması gerekiyor ama bizim dünyamızda böyle değil malesef. Çünkü kadınların belirli pozisyonları elde etmeleri çok zor. Lakin bizim için her zamanki gibi, bu bir işti."



"İNSANLAR BİLİYOR SANIYORDUM!"



71 yaşındaki koç, Hammon gibi yetenekleri ile değil, toplumsal klişelerle sınırlı kalan birçok kadın olduğundan da bahsetti:



"Kadınlar erkeklerin yaptıkları işleri aynı şekilde ve hatta daha iyi yapabilirler. Bu bir gerçek. Becky gibi birinin ve diğer kadınların NBA'de koç olamamasının hiçbir nedeni yok. Daha büyük ölçekte, onu tanıdığım için benim açımdan bu önemli değildi. Becerilerini ve değerini biliyorum ve geleceği çok çok parlak. Gördüğü ilgiyi anlıyorum, ama dürüst olmak gerekirse, çoğu insanın zaten kendisinin NBA'de başantrenör olacak kapasitede olduğunu bildiğini sanıyordum."



43 yaşındaki Hammon, New York Liberty ve San Antonio Silver Stars ile WNBA'de oynadığı 16 sezonda altı kez All-Star seçilmişti ve 2014'te bir NBA antrenör kadrosuna tam zamanlı olarak işe alınan ilk kadın olmuştu. Geçtiğimiz sezon ligdeki NBA antrenör kadroslarında 11 kadın çalışıyordu.



