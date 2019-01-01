Popovich: "Adam Silver'ın söylediklerinden çok etkilendim"

San Antonio Spurs antrenörü Gregg Popovich, NBA ile Çin'in arasının bozulması konusunda, konuşma özgürlüğünü destekleyen tutumundan dolayı NBA başkanı Adam Silver'a övgüde bulundu.



Popovich, Silver'ın, geçen hafta Houston Rockets genel menajeri Daryl Morey'nin attığı Hong Kong'daki hükümet karşıtı protestoculara destek veren bir tweet yüzünden Çin'in dehşete düşmesinden sonra, Silver'ın zor durumda olduğunu farkettiğini söyledi.



"ADAM, İLKELERİMİZİN YANINDA DURDU"



Koç Pop, Tokyo'dan günün erken saatlerinde bir bildiri yayınlayan ve daha sonra NBA'in temel bir değer olarak ifade özgürlüğüne inandığını açıkça ifade etmek için orada bir de basın toplantısı düzenleyen Silver'ın, Morey'nin ifade hakkının yanında durduğunu gördüğü için etkilendiğini vurguladı:



"Ve onun için bunları söylemesi kolay değildi. Olası bir ekonomik tehlikeyle dolu bir ortamda bunları söyledi. Ama hepimizin çok ya da çoğumuzun son üç yıla kadar dayandığı ilkelerin yanında durdu. Söylediklerinden çok etkilendim."



"ADAM'I ORADA GÖRÜNCE HARİKA HİSSETTİM"



Popovich, Silver'ın daha önce yaptığı ve etkilendiği şeyleri bir anısıyla açıkladı:



"Adam çok ilerici bir lider. Hepimiz, Clippers'ın eski sahibiyle olan olayda işi nasıl hallettiğini hatırlıyoruz, çünkü yapılacak doğru şeydi. Birkaç yıl önce, LGBT'nin Onur Yürüyüşü sırasında New York sokaklarında yürüyordum ve ben arkamı döndüğümde şamandıra geliyordu ve Adam da elinde LGBT bayrağı ile şamandıranın üzerindeydi. Ve harika hissetmiştim. aynı Clippers olayında olduğu gibi."



"Sonra konuşma özgürlüğü için güçlü bir şekilde ortaya çıktık. Tekrar harika hissettim."



Popovich, NBA'nin en açık sözlü koçlarından biri ve siyasi meseleler hakkındaki görüşlerini sunmaktan asla çekinmiyor.



