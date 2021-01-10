Popov: "1 gol sayılmadı, 1 penaltı verilmedi"

Hataysporlu oyuncu Popov, lider Beşiktaş karşısında aldıkları 2-2'lik beraberliği değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Popov: '1 gol sayılmadı, 1 penaltı verilmedi'
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10 Ocak 2021 21:30
Hataysporlu Popov, Beşiktaş karşısında aldıkları 2-2'lik beraberliği değerlendirdi. 

Popov maç sonunda; "Her maça kazanmak için çıkıyoruz, 1 puan çok kötü değil ama kazanabilirdik. Hakemler hakkında kötü konuşmak istemiyorum ama 1 golümüz sayılmadı, 1 penaltı pozisyonumuz var içeri girince bunu da izleyeceğim." açıklamasında bulundu.

Hataysporlu oyuncu sözlerinin devamında; "Yeni stadımıza geçersek taraftarımız arkamızda olursa daha iyi maçlar çıkaracağız. Hatayspor taraftarının arkamızda olduğunu biliyoruz." dedi.



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