Popov: '1 gol sayılmadı, 1 penaltı verilmedi'

Hataysporlu Popov, Beşiktaş karşısında aldıkları 2-2'lik beraberliği değerlendirdi.



Popov maç sonunda; "Her maça kazanmak için çıkıyoruz, 1 puan çok kötü değil ama kazanabilirdik. Hakemler hakkında kötü konuşmak istemiyorum ama 1 golümüz sayılmadı, 1 penaltı pozisyonumuz var içeri girince bunu da izleyeceğim." açıklamasında bulundu.



Hataysporlu oyuncu sözlerinin devamında; "Yeni stadımıza geçersek taraftarımız arkamızda olursa daha iyi maçlar çıkaracağız. Hatayspor taraftarının arkamızda olduğunu biliyoruz." dedi.



