Popescu'dan Cicaldau ve Morutan'a tavsiye

Galatasaray'ın Rumen efsanesi Popescu Olimpiu Morutan ve Alaxandru Cicaldau için konuştu

Haber; Akşam
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Popescu'dan Cicaldau ve Morutan'a tavsiye
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20 Mart 2022 11:44
Galatasaray'ın Romanyalı oyuncuları Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau gündemden düşmüyor. Sarı-kırmızılıların Rumen efsanesi Popescu, vatandaşlarının performansını eleştirdi.

Popescu ikili için, "Cicaldau, Morutan'a oranla daha fazla forma şansı buluyor ama o da şu andaki formundan çok daha iyisini sergileyebilir. İkisi de beklentilerin çok uzağındalar." ifadelerini kullandı.

MORUTAN VE CICALDAU ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Popescu, Rumen basınına, "Cicaldau, Morutan'a oranla daha fazla şans buluyor ama bence o da gerçek potansiyelinin çok uzağında. Kulüpten bazı isimlerle görüştüm. Onlardan beklentinin çok daha yüksek olduğunu söylediler. Açıkçası ikisi de şu anda iyi değil. Tarihin en kötü dönemlerinden birine denk gelmeleri de başka bir şanssızlık" dedi.

"CICALDAU VE MORUTAN KALIP ÇOK ÇALIŞMALILAR"

Popescu, "Galatasaray, ligde hiç olmadığı kadar kötü. Böyle durumlarda yabancılardan daha fazlası beklenir. Çünkü yabancı yıldızların, takımları zor dönemlerden çıkarmaları gerekir. Bence ikisi de takımda kalmalı ama kendilerini kesinlikle geliştirmeliler. Daha sıkı çalışmalılar. Hem Barcelona hem Galatasaray forması giydiğim için maç öncesi kalbim yüzde 50-50 ortadan bölünmüştü. Ama atmosferi görünce biraz daha Galatasaray'ı desteklediğimi söylemeliyim" diye konuştu.

"SAKİN KALMALARI GEREK"
Menajer Becali de iki Rumen futbolcuyla ilgili Rumen basınına konuştu. Becali, "Barcelona sonrası Cicaldau ve Morutan ile yemek yedik. Sakin olmalarını ve sadece futbola odaklanmalarını söyledim. Galatasaray'daki geleceklerinin ne olacağını yazın tartışırız. Uzun süreli mukaveleleri var. Teknik heyetin kararı da önemli olacak. Sampdoria, küçülmeye gidecek. Bu sebeple Cicaldau transferinden çekildiler. Şu anda transfer konuşmak için erken" yorumunu yaptı

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