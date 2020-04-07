Popescu: 'Belki de Real Madrid'e gitseydim...'

Eski Galatasaraylı Gheorghe Popescu verdiği röportajda Barcelona ile Real Madrid arasında nasıl bir tercih yapıp imza attığını anlattı.The Athletic'e röportaj veren Popescu, o dönem komünizmle yönetilen Romanya'dan ayrıldığında Real Madrid'in büyüklüğünü tahmin edemediğini söylerken Barcelona'ya nasıl imza attığını anlattı."İki gün boyunca Real Madrid ile görüşmeler yaptım. O zaman Real Madrid'in ne anlama geldiğini bilmiyordum çünkü komünist bir ülkeden çıkmıştık ve dünyayı tanımıyordum. Onları hiç izlememiştim. Real Madrid'in o zamanki hocası Toschack'tı. Ben sadece başkan Ramon Mendoza ile konuştum.""Harika bir kariyerim oldu ama Madrid'de çok fazla zaman geçirebilirdim. Bunu bilemeyiz. Romanya'dan Madrid'e gitmek büyük bir adım anlamına geliyordu ama Barcelona'ya giderken de kendimi çok hazır hissettim"