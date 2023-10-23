Washington Wizards guardı Jordan Poole, Golden State Warriors'la şampiyonluğu kazandıktan sonra basketbol mirasını "sağlama aldığına" inandığını söyledi.



Geçtiğimiz sezon Warriors'ta playofflardaki vasat altı performansı sonrası takımdan dramatik bir şekilde ayrılmasıyla birçok kişinin eleştiri oklarının hedefi olan Poole, The Ringer'dan Logan Murdock'a yaptığı açıklamada, her şeye rağmen 2022'de kazandığı şampiyonluk yüzüğünün mirasını çoktan belirlendiğine inandığını belirtti:



"Sevdiğim oyunu en üst düzeyde oynuyorum, aileme bakabiliyorum ve kazandığım yüzükle basketbol mirasımı da sağlama almış durumdayım. Muhtemelen hayatımda ilk kez herhangi bir baskı olmadan basketbol oynayacağım. Buna bu şekilde bakıyorum, fakat gerçekten harika bir yerdeyim."



2022 playofflarında oynadığı 22 maçta yakaladığı 17,0 sayı, 3,8 asist ve 2,8 ribaund istatistikleriyle Warriors hücumunun önemli bir parçası olarak şampiyonluğun kazanılmasında büyük bir rol oynamış olan Poole, savunma tarafındaki eksikliklerine rağmen Golden State ekibinden dört yıllığı 140 milyon dolarlık bir uzatma kontratı kapmayı başarmıştı.



