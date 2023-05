Golden State Warriors guardı Jordan Poole, bu sezon playofflarda vasat altı performans göstermesinin nedenlerini dile getirdi.



Warriors, Batı Konferansı yarı finallerinde Los Angeles Lakers tarafından elenmiş ve Poole'un serideki kötü performansı, bu sonucun ardındaki en büyük sebeplerden biri olmuştu.



2023 playofflarında Poole yalnızca 10,3 sayı, 2,2 ribaund ve 3,5 asist ortalamaları yakalarken, üçlük çizgisi gerisinden %25,4 ve genel olarak %34,1 şut isabetiyle oynamıştı.



Poole, takımın sezon sonu basın toplantısında playofflardaki performansı üzerine şu şekilde konuştu:



"Muhtemelen yalnızca küçük bir rol değişikliği yüzünden oldu. Geçen yıl oyuna girip agresif bir biçimde sayı bulabiliyor ve etrafımdakiler için top dağıtıcı rolünü üstlenebiliyordum. Adamlara boşluk sağlayıp, kolay şut imkanı sunabiliyordum. Playoffların gidişatında oynadığımız iki takım, savunmaları gerçekten iyi olan ekiplerdi."



Poole, kariyerindeki her playoff maratonunun farklı olacağını ve asıl olayın her zaman skor üretmek olmadığını da sözlerine ekledi:



"Asıl olay her zaman skor üretmek değil. Takımımızın başarılı olmasına yardımcı olmanın yollarını bulmak. Bence her playoff farklı olacak ve her şey aynı gitmeyecek. Ve tüm bunlardan ders çıkarıp, oyununuzu da ona göre şekillendirmeniz gerekiyor."



Warriors taraftarlarının çoğu playoff sürecinde Poole'a olan öfkesini açıkça dile getirmiş, hatta bazıları kendisinin takas edilmesi gerektiğini bile söylemişti.