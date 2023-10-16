Washington Wizards'ın yeni oyuncusu Jordan Poole, NBA efsanesi Kevin Garnett'in yakın zamanda kendisini "yeni James Harden" olarak nitelendirmesi üzerine minnettarlığını dile getirdi.



24 yaşındaki şutör guard, Garnett'in övgüsünün öneminden bahsederek, eski NBA yıldızının baskın oyun tarzına ve sahadaki tutkusuna hayranlığını şu şekilde açıkladı:



"KG'ye selam olsun. Big Ticket! Çocukken KG'yi izlediğimi hatırlarım. Ne kadar baskın ve tutkulu bir oyuncu olduğunu da. Bunları söylemesi harika, çünkü yeteneklerime inandığını açıkça gösteriyor."



Garnett'in karşılaştırması Poole'un potansiyeline ve yeteneğine dikkat çekerken, genç guard Washington'daki mevcut durumu ile Harden'ın Houston'daki ilk yılları arasındaki paralelliklere de değindi:



"Kendisi bu senaryoda oldukça iyi ilerlemişti diye düşünüyorum. Takım, organizasyon ve koçlar, hepsi onun arkasındaydı. Bu da ona kendisi olmak için gereken güveni sağlamıştı. Burada olan da bu."



Koç Wes benim agresif olmama ve kendi oyunumu oynamama izin veriyor. Takım arkadaşlarım da öyle. Bu konuyu doğru bir şekilde ele almak için yeterince çalıştığımı düşünüyorum ve bunun nasıl sonuçlanacağını görmek harika olacak."



Poole, 2022-23 sezonunda başlangıç kadrosunda çıktığı 43 maçta 24.6 sayı, 4.6 asist ve 3.1 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



