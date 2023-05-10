Golden State Warriors guardı Jordan Poole'a karşı, ekibin Batı yarı finalleri serisinin 4. maçında Los Angeles Lakers'a yenilmesinin ardından "gerginlik" olduğu iddia edildi.



Warriors, Pazartesi günü Lakers'a karşı oynadığı 4. maçın son bölümüne 12 sayı önde girmesine rağmen, 104-101 mağlup olarak seride 3-1 geriye düşmüştü.



NBC Sports'tan Kerith Burke, karşılaşmada denediği dört şutun hiçbirinde isabet bulamadan 0 sayıyla tamamlayan Poole'un, maçtan sonra soyunma odasında hayal kırıklığına uğramış gözüktüğünü aktardı:



"Rakip takımların soyunma odası oldukça sıkışık, o yüzden açtığı müziği kapattığında diğer tüm oyuncular da onu duyabiliyordu. Tüm gözler ve kulaklar Jordan'ın üzerindeydi ve bu da gerilimi artırmıştı.



Ben ona 'Jordan, iyi bir iş ahlakına sahip olduğunu biliyoruz. İşler normal gitmediğinde, neler yaparsın? Salona dönüp çalışır mısın?' diye sormuştum. O da, 'İş ahlakım değişmiyor. Rutinim değişmez. Belki fırsatlar değişir, ancak yalnızca kontrolünüzde olanlara müdahale edebilirsiniz.' yanıtını vermişti. Yani, Jordan Poole'un yaşadığı hayal kırıklığı oldukça netti."



Burke, Poole'un başlangıçta maç sonrası medyayla konuşmaya isteksiz olduğunu, ancak konuşmaya karar verdiğinde takım arkadaşlarının kendisini yakından izlediğini belirtti.



Kötü oyunuyla ilgili sorular sorulduğunda, Poole'un hayal kırıklığından ötürü kısa cevaplar vermesi dikkat çekti.





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