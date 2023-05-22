Haber Tarihi: 22 Mayıs 2023 10:55 - Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2023 10:55

POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 - 30. dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı?

POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları gündemdeki yerini koruyor. 30. Dönem POMEM başvurusunda bulunan adaylar, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi sorguluyor. Ön başvurularını tamamlayan adaylar sonuç tarihini merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaş şartı ve kontenjan değişikliği duyurulmuş kontenjanlar 10 bin 600' e yükseltilmişti. Peki, 30. Dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, POMEM ön başvuru sonuçları…

POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 - 30. dönem POMEM başvuru sonuçları açıklandı mı?
Abone Ol
30. Dönem POMEM Aday Belirleme başvuru sonuçları, ön başvuru sürecinin sona ermesiyle adaylar tarafından merakla bekleniyor. Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için sınav ücret ve hesap bilgileri www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak. POMEM Giriş Sınavları, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavı olarak uygulanacak. Ön başvurularını tamamlayan adaylar sonuç tarihini merak ediyor. Peki 30. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte ayrıntılar...
30. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

30. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılacak adayları belirlemek için Aday Belirleme Ön Başvuruları 01 - 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar https://pa.edu.tr adresi üzerinden tamamlanacak.
Ön başvuru sonuçlarıyla ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2021 veya 2022 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2022 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
POMEM
Gündem

Diğer Haberler

1. Lig'de program belli oldu Spor Toto 1. Lig 1. Lig'de program belli oldu
Hagi'nin takımı, 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçerek Romanya'da şampiyon oldu! Dünya Futbolu Hagi'nin takımı, 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçerek Romanya'da şampiyon oldu!
Valerien Ismael: 'Beşiktaş'ta 1 yıl, 10 yıla bedel' Beşiktaş Valerien Ismael: "Beşiktaş'ta 1 yıl, 10 yıla bedel"
Süper Lig'de 'Karadeniz fırtınası' Spor Toto Süper Lig Süper Lig'de 'Karadeniz fırtınası'
Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'dan takımın ligde kalmasıyla ilgili açıklama Erzurumspor Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal'dan takımın ligde kalmasıyla ilgili açıklama
Futbolcu fabrikası kümeye düştü Spor Toto 1. Lig Futbolcu fabrikası kümeye düştü
Sivasspor lige odaklandı Sivasspor Sivasspor lige odaklandı
Altınordu, futbol haklarının devriyle ilgili henüz bir görüşme yapılmadığını açıkladı Spor Toto 1. Lig Altınordu, futbol haklarının devriyle ilgili henüz bir görüşme yapılmadığını açıkladı
Manchester United'ın transfer listesi kabarık! gözü Barça'nın yıldızlarında! Manchester United Manchester United'ın transfer listesi kabarık! gözü Barça'nın yıldızlarında!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Murat Sancak: "Fenerbahçe'yi bekleyeceğiz"
2
Fenerbahçe transferde hızlandı: 3 görüşme birden
3
'İtalyan' Galatasaray
4
Galatasaray rekor için sahaya çıkıyor
5
Okan Buruk, Fernando Muslera ile görüştü
6
Fenerbahçe'den Mert Müldür hamlesi
7
Fenerbahçe'de Arda Güler devrimi! takımın vazgeçilmezi oldu

SON HABERLER

yukarı ok