Polonyalı yıldızdan Trabzonspor itirafı! Teklifi açıkladı

Trabzonspor scout ekibinin canlı izlediği Polonyalı ön libero Bartosz Slisz, bordo mavili kulüpten transfer teklifi aldığını ancak bunu kabul etmediğini açıkladı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Polonyalı yıldızdan Trabzonspor itirafı! Teklifi açıkladı
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25 Aralık 2023 12:33
Bir süredir Trabzonspor'un transfer gündeminde adı anılan Polonyalı futbolcu Bartosz Slisz'den transfer itirafı geldi.

Devre arasında iyi bir teklif gelmesi durumunda Legia Varşova'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 24 yaşındaki ön libero, daha önce Trabzonspor ve Kopenhag ile transfer görüşmeleri yaptığını açıkladı.

Slisz, Foot Truck'a verdiği bir röportajda, "Bir sonraki adımı atmaya hazırım" derken, Trabzonspor için şu ifadeleri kullandı: "Trabzonspor güçlü bir inanç gösterdi ve beni istedi ama sonuçta böyle bir transfere karşı çıktım. O dönem bunun doğru zaman ve yön olmadığını düşünmüştüm."

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