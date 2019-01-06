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Polonyalı sağ bek, Beşiktaş'ı heyecanlandırdı!

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Bartosz Bereszynski, Instagram hesabından Beşiktaş'ın resmi hesabını takibe aldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Polonyalı sağ bek, Beşiktaş'ı heyecanlandırdı!
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06 Ocak 2019 18:21
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Sampdoria'nın Polonyalı sağ beki Bartosz Bereszynski, Instagram hesabından Beşiktaş'ın resmi hesabını takibe aldı.

Geçen sezonun devre arasında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Legia Varşova'dan Sampdoria'ya transfer olan Bartosz Bereszynski, İtalya'da geçirdiği 1.5 yılda gösterdiği performansla beğeni kazanmıştı.

TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

Bartosz Bereszynski'nin Beşiktaş'ı takibe alması transfer söylentilerini güçlendirirken siyah beyazlı taraftarları da heyecanlandırdı.

16 kez de Polonya Milli Takımı'nda oynayan Bartosz Bereszynski, bu sezon Sampdoria'da 14 lig maçına çıkarken 1 asist kaydetti.



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