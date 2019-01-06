'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Sampdoria'nın Polonyalı sağ beki, Instagram hesabından Beşiktaş'ın resmi hesabını takibe aldı.Geçen sezonun devre arasında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Legia Varşova'dan Sampdoria'ya transfer olan Bartosz Bereszynski, İtalya'da geçirdiği 1.5 yılda gösterdiği performansla beğeni kazanmıştı.Bartosz Bereszynski'nin Beşiktaş'ı takibe alması transfer söylentilerini güçlendirirken siyah beyazlı taraftarları da heyecanlandırdı.16 kez de Polonya Milli Takımı'nda oynayan Bartosz Bereszynski, bu sezon Sampdoria'da 14 lig maçına çıkarken 1 asist kaydetti.