  •  
    Avrupa'da son dakikada yapılan FLAŞ transferler
  •  
    Obra, futbol takımına TRANSFER yapıyor!..
  •  
    Türkiye'de neler oluyor? Son dakika transferleri!
  •  
    Terim'den 18'lik isim için özel talep; "Alalım"
  •  
    Türkiye'de son yıllarda en çok şaşırtan transfer

Polonya'da Jerzy Brzeczek dönemi başladı

Polonya Milli Takımı'nda Adam Nawalka'dan boşalan teknik direktörlük görevine Jerzy Brzeczek getirildi.

Kaynak: AA
Polonya'da Jerzy Brzeczek dönemi başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Temmuz 2018 14:19
Polonya Milli Takımı'nda Adam Nawalka'dan boşalan teknik direktörlük görevine Jerzy Brzeczek getirildi.

Polonya Futbol Federasyonu, teknik direktörlük görevi için anlaşma sağlanan 47 yaşındaki Brzeczek'in basın tanıtımının 23 Temmuz'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Ülkesinde Rakow, Lechia Gdansk, Katowice gibi takımlarda çalışan Polonyalı teknik adam, son olarak Wisla Plock'ta görev yapmıştı.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu'nu 3 puanla son sırada tamamlayan Polonya'da teknik direktör Nawalka ile yollar ayrılmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için