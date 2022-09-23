Polonya ve Hollanda galibiyetle başladı

FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası, iki maçla başladı.
Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın açılış maçında Polonya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.
Hollanda'nın Arnhem şehrinde oynanan B Grubu mücadelesini Polonya, 25-19, 21-25, 25-23 ve 25-15'lik setlerle 3-1 kazandı.
A Grubu'ndaki ilk müsabakada ise ev sahibi Hollanda, Kenya'yı 25-11, 25-17 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
A Milli Takım, B Grubu'ndaki ilk maçını Arnhem kentinde cumartesi TSİ 14.00'te Tayland ile yapacak. Milliler, diğer grup karşılaşmalarını ise Polonya'nın Gdansk kentinde oynayacak.
Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın açılış maçında Polonya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.
Hollanda'nın Arnhem şehrinde oynanan B Grubu mücadelesini Polonya, 25-19, 21-25, 25-23 ve 25-15'lik setlerle 3-1 kazandı.
A Grubu'ndaki ilk müsabakada ise ev sahibi Hollanda, Kenya'yı 25-11, 25-17 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
A Milli Takım, B Grubu'ndaki ilk maçını Arnhem kentinde cumartesi TSİ 14.00'te Tayland ile yapacak. Milliler, diğer grup karşılaşmalarını ise Polonya'nın Gdansk kentinde oynayacak.
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