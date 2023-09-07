Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Fernando Santos'un ekibi Polonya ile Hakan Ericsson'un yönetimindeki Faroe Adaları karşı karşıya geldi.



Narodowy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Polonya 2-0 kazanırken goller 73. ve 83. dakikalarda Robert Lewandowski'den geldi. Lewandowski'nin 73. dakikadaki golü penaltıdan geldi.



Polonya Milli Takımı'nda forma giyen Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski karşılaşmanın 59. dakikasında Bartosz Berezynski'nin yerine oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte Polonya puanını 6'ya yükseltirken, Faroe Adaları 1 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Polonya deplasmanda Arnavutluk ile karşılaşırken, Faroe Adaları evinde Moldova'yı konuk edecek.



