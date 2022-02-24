Polonya, İsveç ve Çekya'dan Rusya maçı için FIFA'ya başvuru!

Rusya'nın FIFA Dünya Kupası elemelerindeki rakibi Polonya ve muhtemel rakipleri İsveç ve Çekya, maçların Rus topraklarında oynanmaması için FIFA'ya başvuruda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Polonya, İsveç ve Çekya'dan Rusya maçı için FIFA'ya başvuru!
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24 Şubat 2022 19:51
Rusya'nın FIFA Dünya Kupası elemelerindeki rakibi Polonya ve muhtemel rakipleri İsveç ve Çekya, FIFA'ya resmi başvuruda bulundu.

İşte 3 ülke federasyonundan yapılan ortak açıklama:

"Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan olaylar ışığında Polonya Futbol Federasyonu, İsveç Futbol Federasyonu ve Çekya Futbol Federasyonu olarak güvenlik endişelerimiz bulunuyor. 2022 FIFA Dünya Kupası için 24-29 Mart'ta Polonya'nın Rusya'da oynanacağı maçlar Rus topraklarında oynanmamalıdır. Bu belgeye imza atan federasyonlar olarak Rusya'ya gitmeyi ve orada maç oynamayı istemiyoruz. Askeri müdahalenin ciddi sonuçları olacaktır ve ulusal takımlarımız ile yetkililerimizin güvenlikleri olmayacaktır. FIFA ve UEFA'dan acil bir karar almalarını ve alternatif çözümlerini iletmelerini acilen istiyoruz."

ELEMELERDE RUSYA KİMLERLE OYNAYACAK?

FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Rusya, öncelikle Polonya ile iki maçta karşılaşacak. Rusya bu maçı kazanması halinde İsveç ve Çekya eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

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