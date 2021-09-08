Polonya - İngiltere maçı canlı olarak Tuttur'da

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Polonya ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Maça canlı iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Polonya - İngiltere maçı canlı olarak Tuttur'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Eylül 2021 11:27
İsviçre ile İtalya Dünya Kupası Elemeleri'nde kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak...

Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.

Zorlu mücadelede İngiltere'nin galibiyetine 1,51'lik oran verilirken Polonya galibiyetine 4,80'lik oran belirlendi. Beraberliğe 3,00 oran uygun görülürken 2,5 ALT 1,48 ve 2,5 ÜST ise 2,01 olarak değerlendirildi.

POLONYA - İNGİLTERE MAÇI CANLI TUTTUR'DA, TIKLAYIN...

İLK KUPONUNDA 100 TL HEDİYE!

İlk kuponunda 100 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!



 

Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.