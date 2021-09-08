Polonya - İngiltere maçı canlı olarak Tuttur'da

İsviçre ile İtalya Dünya Kupası Elemeleri'nde kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak...
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Zorlu mücadelede İngiltere'nin galibiyetine 1,51'lik oran verilirken Polonya galibiyetine 4,80'lik oran belirlendi. Beraberliğe 3,00 oran uygun görülürken 2,5 ALT 1,48 ve 2,5 ÜST ise 2,01 olarak değerlendirildi.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Zorlu mücadelede İngiltere'nin galibiyetine 1,51'lik oran verilirken Polonya galibiyetine 4,80'lik oran belirlendi. Beraberliğe 3,00 oran uygun görülürken 2,5 ALT 1,48 ve 2,5 ÜST ise 2,01 olarak değerlendirildi.
POLONYA - İNGİLTERE MAÇI CANLI TUTTUR'DA, TIKLAYIN...
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