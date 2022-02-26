Polonya harekete geçti: 'Rusya'yla oynamıyoruz!'

Polonya, 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff turundaki rakibi Rusya'ya karşı maçlara çıkmayacağını açıkladı.



Playoff turundaki eleme ağacında Polonya ile Rusya eşleşti. Kazanan taraf ise Çekya - İsveç galibi ile final maçında karşılaşacak.



Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza, "Sözler bitti, artık harekete geçme zamanı geldi! Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının artmasıyla bağlantılı olarak; Polonya Milli Takımı, Rusya ile maça çıkmayacak. Tek doğru karar bu. FIFA'ya ortak bir karar bildirmek için İsveç ve Çekya ile de görüşüyoruz." dedi.



Kulesza, aynı zamanda ülkelerarası dayanışma için Ukrayna Milli Takımı'na dostluk maçı teklif ettiklerini ve bu teklifin kabul edildiğini duyurdu.



LEWANDOWSKI: "ÇOK DOĞRU BİR KARAR"



Robert Lewandowski, Cezary Kulesza'nın açıklaması sonrası, "Bu çok doğru bir karar! Ukrayna'ya karşı silahlı saldırılar devam ettiği müddetçe Rusya ile maç yapmayı hayal bile edemiyorum. Rus futbolcular ve taraftarlar bundan sorumlu değil ama hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız!" açıklamasını yaptı.



UEFA: "RUSYA'DA MAÇ YAPILMAYACAK"



Polonya, İsveç ve Çekya'nın çağrısı üzerine UEFA ve FIFA, Rusya topraklarında kulüp ve milli takım düzeyinde maçların oynanmayacağını, bu maçların tarafsız sahada oynanacağını açıklamıştı.





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